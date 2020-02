Kā 38 dienas izdzīvot koka laivā atklātā jūrā

Robertsoni 1971.gada janvāra beigās bija sākuši savus kuģojumus - no Anglijas pāri Atlantijas okeānam, piestājot dažādās Karību ostās. Viņu mērķis bija apceļot pasauli.

Pusotru gadu pēc ceļojuma sākuma ģimene bija iesākusi ceļu no Galapagu salām uz Marķīza salām Franču Polinēzijā. Bija plānots, ka tas aizņems 40 dienas. Bija pagājušas divas, un Robertsoni atradās apmēram 330 kilometru attālumā uz rietumiem no Galapagu salām.

Tikmēr vienam no vaļiem no brūces galvā plūda asinis. Vaļi mēdz uzbrukt laivām, taču tas notiek ļoti reti. Slavenajā romānā "Mobijs Diks" ir atsauce uz patiesu notikumu 1820.gadā, kad kašalots ietriecās vaļu mednieku kuģī "Essex" un to nogremdēja. Visi 20 uz klāja esošie cilvēki izdzīvoja, kad kuģis nogrima, taču ASV dzīvi atgriezās tikai astoņi - katastrofai sekoja izmisīgi centieni izdzīvot, ķeroties pat pie tādiem līdzekļiem kā kanibālisms.