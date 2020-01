Stradiņi aicina neuzķerties uz viltus ziņas par it kā hospitalizētu pacientu ar koronavīrusu

Vācijā apstiprināto jaunā koronavīrusa gadījumu skaits ir pieaudzis no viena līdz četriem, otrdien paziņoja Bavārijas federālās zemes veselības iestādes. Visi inficētie strādā Vācijas automašīnu daļu piegādes uzņēmumā "Webasto", kura galveno biroju Bavārijas Štarnbergas apgabalā nesen apmeklēja kolēģe no Ķīnas.

Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule šonedēļ informēja, ka gadījumā, ja Latvijā tiktu konstatēts Ķīnas jaunais koronavīruss, tad ar to saslimušie pieaugušie tiktu nogāgāti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS), bet bērni tiktu vesti uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.