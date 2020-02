Stradiņa universitāte sola pārtraukt nutriciologu izglītošanu

Kā ziņoja Starp citu, Koraļļu kluba uztura bagātinātājus Latvijā izplata vairāki tirgotāji, tostarp apgalvojot, ka daudzu slimību cēlonis ir organismā sakrājušies parazīti un tārpi. Lai no tiem atbrīvotos, jāveic detokss – ne ar zālēm, bet konkrētiem kluba biedru pārdotajiem uztura bagātinātājiem. Izplatītāju mājaslapās tradicionālā medicīna kritizēta kā neefektīva, savukārt Koraļļu kluba produktiem piedēvētas neticamas īpašības . Ar tiem cilvēki esot atguvuši veselību, izvairījušies no operācijām un tikuši pie straumēm plūstošas enerģijas.

Vairāki izplatītāji informācijā par sevi norāda, ka specializējas nutricioloģijā, ko apguvuši kursu veidā RSU. Interneta resursi rāda, ka daļa pēc tam apmāca citus. Sola palīdzēt attīrīt organismu, bet kādā sludinājumā pat noteikt cilvēku auru un čakru stāvokli. Uz sava lektora mācīšanos RSU kursā norāda arī uzņēmums, kas sevi sauc par Kosmozofijas institūtu. Paralēli ķermeņa atjaunošanai tas piedāvā apgūt numeroloģiju, ezotērisko filozofiju un maģiju. RSU kursu reklamējis arī atveseļošanās centrs Health Energy. Tas paralēli nutricioloģijas zinībām piedāvā seansus partnera pievilkšanai, atbrīvošanos no lāsta vai celibāta vainaga, kā ari telpu, mašīnu un apģērba attīrīšanu no nelabvēļu ietekmes.

Kurss tiek pasniegts 10 lekcijās, katras apmeklējums maksā 25 eiro. To vada RSU asociētā profesore un docētāja Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā Jeļena Krasiļņikova. Viņa Re:Check stāstīja, ka to dara jau vairākus gadus. Kurss ir populārs, katru lekciju apmeklējot apmēram 50 – 60 cilvēku. Lekcijas notiek krievu valodā, jo klausītāju vidū esot daudzi no Lietuva, Igaunijas un citām valstīm. Pēc katras nodarbības viņi saņem apliecinājumu ar RSU vārdu – tas gan ir angļu valodā, jo cilvēki tā prasot. “Tā ir kā atvērtā universitāte, kur visi var nākt no ielas. Es nezinu, ko viņi dara pēc tam. Es nevaru to kontrolēt!” tā Krasiļņikova saka par Koraļļu kluba izplatītājiem un viņu stāstītajām aplamībām. Lekcijās tādas lietas nestāstot un arī konkrētus produktus nepieminot.