Venecuēlā vai Etiopijā? Viļņa pasmejas par sevi - tikai retais zina, kur tā ir

Kampaņas veidotāji pasmejas par to, ka tikai retais pasaules apceļotājs spēj nosaukt valsti, kurā atrodas Viļņa.

Berlīnē uzņemtajā video rullītī uzrunātie ceļotāji nosauc visdažādākās vietas, kur varētu atrasties Viļņa. Viņu minējumi aptver visu pasauli - sākot no Āfrikas un beidzot ar Amerikām.

Tas, ka daudzi par Viļņu neko nezina, padara to par lielisku vietu, ko atklāt - šāds vēstījums ir jau otrajai valdības aģentūras "Go Vilnius" izstrādātājai kampaņai. Iepriekšējā "Eiropas G punkta" kampaņā tika apgalvots, "neviens nezina, kur Viļņa atrodas, bet, kad to atrodi, - ir brīnišķīgi".