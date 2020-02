Pucens: Kaimiņš būtu izslēgts no "KPV LV", tāpēc gļēvi izmantoja iespēju "iziet ar sausām kājām"

Pucens aģentūrai LETA sacīja, ka Kaimiņš, neiesniedzot iesniegumu par izstāšanos no partijas, sestdien gaidāmajā politiskā spēka kongresā būtu sagaidījis daudzus "ļoti skarbus un asus vārdus" no partijas biedriem, kuri būtu rosinājuši balsot par viņa izslēgšanu no partijas.