Medemciema iedzīvotāji aicina uz Jelgavas šosejas izveidot papildu apgriešanās vietu

Jau ziņots, ka LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns informēja, ka jau ir noslēgts līgums par Medemciema krustojuma pārbūvi, kur darbus plānots sākt šā gada aprīlī-maijā. Paredezēts, ka šajā krustojumā satiksmes drošības uzlabošanai tiks likvidēts kreisais pagrieziens no Medemciema uz Jelgavu, kā arī kreisais pagrieziens no Rīgas uz Medemciemu.

Plānots, ka nokļūšanai no Medemciema uz Jelgavu būs jāpagriežas pa labi Rīgas virzienā un pēc 800 metriem uz šosejas būs izveidota apgriešanās vieta braukšanai pretējā virzienā.

Savukārt, lai no Rīgas nokļūtu uz Medemciemu, būs jābrauc garām esošajam krustojumam četrus kilometrus Jelgavas virzienā līdz divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu. Šajā krustojumā būs jāpagriežas braukšanai pretējā virzienā un jāmēro četri kilometri līdz Medemciemam.

LVC informēja, ka Jelgavas šosejas posmam pie Medemciema ir veikta satiksmes drošības izpēte, kas norāda uz to, ka kreisais pagrieziens tur būtu likvidējams. Savukārt vēl vienas apgriešanās vietas izveide starp Medemciemu un divlīmeņa šķērsojumu nepaaugstinās satiksmes drošību, bet otrādi, jo ikviena apgriešanās vieta uz intensīvas satiksmes šosejas ar četrām braukšanas joslām ir potenciāli bīstama vieta. Turklāt, papildu apgriešanās vietas izbūvei nav pamata, ņemot vērā to, ka no Medemciema līdz divlīmeņu šķērsojumam ir tikai nedaudz vairāk kā trīs kilometri.