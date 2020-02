GKR vadība noliedz šķelšanos partijas rindās

"Mums nav neviens iesniegums par aiziešanu no partijas. Un runāt par partijas šķelšanos mēs nekādā ziņā nevaram," paziņoja Burovs.

"Viņi tagad jau viens otru redz "horizontālās čībiņās septiņas pēdas zem zemes", nespēj atrast kompromisu un emocijas ir augstākas par racionālu atbildību, tādēļ strādāt ir grūti. "Saskaņa" domā, ka vainīgs ir tikai Burovs un, ja viņa nebūs, tad visi draudzīgi apkampušies strādās līdz sasaukuma beigām, taču es par to šaubos," pauda Ameriks, kurš uzskatot - ja dome visu laiku koncentrējas tikai uz jaunu mēru meklēšanu, prātīgāk tomēr būtu "restartēties".

Arī Ameriks apgalvoja, ka neviens no biedriem vēlmi izstāties no partijas izrādījis neesot.

"Fakts ir neapgāžams - Rīgas dome šajā sasaukumā budžetu pieņemt nevar, līdz ar to fakts, ka nepieciešamas jaunas vēlēšanas, ir neizbēgams. Frakcijai ir viens viedoklis - ja nav iespēja strādāt, jāiet uz vēlēšanām, nevis jāvelk viss garumā," sacīja Turlais, norādot, ka domnieku vidū, iespējams, atšķiras viedokļi tikai par to, kā tieši to panākt.