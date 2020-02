Tāpat spriežot pēc aktivitātes sociālajos tīklos, Turcijas nesenais iebrukums Ziemeļsīrijā un cīņas ar kurdu dominētajiem spēkiem ir palielinājis šajā lokācijā notiekošos uzbrukumus par 20%. Tas, savukārt, varētu nozīmēt to, ka «Islāma valsts» redz Ziemeļsīriju kā pateicīgu augsni to operācijām, teikts ziņojumā.

Šajā kontekstā ļoti daudz kas būs atkarīgs no jau minētajiem terorisma apkarošanā iesaisaistītajiem militārajiem spēlētājiem – ASV, Turcijas, Irākas valdības, Bašara Al Asada valdības, kurdu dominētajiem Sīrijas Demokrātiskajiem spēkiem, Krievijas, Irānas, NATO, ES u.c. Tiem labākajā gadījumā vajadzētu koordinēt savas darbības no «Islāma valsts» atbrīvoto teritoriju stabilizēšanā, ekonomiskajā atjaunošanā un drošības nodrošināšanā (lai liegtu to būšanu labvēlīgai augsnei terorisma attīstībai), bet apmierinošā gadījumā – nepieļaut to savstarpējo militāro konfrontāciju, kuru varētu izmantot pretinieki (šis būtu visrealizējamākais variants). Otrais ir īpaši svarīgi ne tikai jau minētās Turcijas un kurdu konfrontācijas kontekstā, bet arī saistībā ar ASV un Irānas saspīlējumu Irākā. Nesen notikusī ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšana skaidri iezīmēja konvencionāla kara iespējamību starp abām valstīm, kurā visticamāk, ka varētu tikt iesaistīti arī Teherānai lojālie grupējumi. Zīmīgi ir tas, ka tie savulaik spēlēja būtisku lomu «Islāma valsts» ekspansijas apturēšanā un pēc tam – ieņemto teritoriju atbrīvošanā. Turklāt ārkārtīgi negatīvi ir tas, ka pēc janvāra sākumā notiekošās ASV un Irānas raķešu triecienu apmaiņas Vašingtona pieņēma lēmumu iesaldēt savas pretterorisma operācijas Irākā – tas nenoliedzami, ka ir teroristu ieguvums.