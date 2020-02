Amazones rozā delfīni ir apdraudēti: zvejnieki tos drīz atkal varēs izmantot kā ēsmu

Amazones upesdelfīni no citām delfīnu sugām atšķiras ar to, ka dzīves gaitā to ķermeņa krāsa mainās no pelēkas uz sārtu. Krāsu ietekmē arī tādi apstākļi kā delfīnu uzvedība un uzturēšanās saulesgaismā. Daži ir tikpat koši kā flamingi.