Vents Sīlis: mamma ar lielo "M" padara dzīvi neciešamu visiem apkārtējiem

"Mūsdienu sabiedrība vecākiem neļauj aizmirst to, ka "vecāks" ir sociālā loma. Mums Latvijā ir paradums ar sociālajām lomām saprast kaut kādas ļoti nopietnas lietas. Un, nedod Dievs, cilvēki padomās un pateiks... Un, jā, cilvēki padomā un pasaka!

Citas karjeras tev nebūs un pamata identitāte tev ir mamma! Cilvēkiem, kuri nospriež kaut ko tik būtisku, vienu savu sociālo lomu izvirzot priekšplānā, tā sāk konfliktēt ar viņa patību... Protams, daļa no tevis ir būt par mammu, būt par tēti. Bet tā ir tikai viena no tavām daudzajām šķautnēm," uzsver filozofs Sīlis raidījumā "Māmiņu Klubs".

"Tēva loma ir daļa no tās lielās vīrišķības lomas. Problēma ar vīrišķību izriet no attiecībām ar tēvu. Gan ar savu konkrēto tēvu, kas tev ir, gan ar to tēvu, ko tu saproti simboliski kā tēvu. Vīrišķības krīze un es uzskatu, ka mums tāda ir, radusies, jo mums ir jocīgas attiecības ar tēviem.