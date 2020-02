ENAP izmeklē 1,5 miljardu ASV dolāru pazušanu no Kazahstānas bankas

Muhtars Ablazovs bijis gan Kazahstānas enerģētikas ministrs, gan sēdējis cietumā, gan vadījis Kazahstānas lielāko banku «BTA Bank». Kad pēc globālās krīzes 2009.gadā Kazahstānas valsts to nacionalizēja, atklājās, ka no bankas pazudušas astronomiskas summas. Un daļa naudas uz ārvalstu ofšoriem aizskaitīta caur Latviju.

Ablazova ģimene aizbēga uz Eiropu. Viņš ieguva politisko patvērumu Lielbritānijā. Bet tagad dzīvo Francijā, no kurienes savā Youtube kanālā kā Kazahstānas režīma opozicionārs stāsta kā Kazahstānas līderi izsaimnieko valsti.

Ablazova darbinieki stāsta, ka uz Kazahstānas galvaspilsētu Almati bieži devies Trasta komercbanka valdes priekšsēdētājs Viktors Ziemelis. Tikšanās ar bankas vadību regulāri notikušas no 2005. līdz 2008.gadam pārsvarā Ablazova kabinetā.

2009.gadā, kad Ablazovs jau slēpās Londonā, viņš satikās ar Ziemeli un Trasta komercbankas akcionāru Igoru Buimisteru. Sarunu Londonā pratināšanas laikā atceras kāds no bankas darbiniekiem, kurš tajā piedalījies.

Tikšanās temats - kā atsaldēt 77 miljonus ASV dolāru lielu naudas pārvedumu no Kazahstānas uz Trasta komercbankas klienta Britu Virdžīnu salās reģistrāta ofšora konta.

Vienošanās bijusi tāda, ka Trasta komercbanka palīdzēs Ablazovam “izrādīt pretdarbību BTA bankas naudas līdzekļu izmantošanas likumības izmeklēšanas gaitai”. Un tā vietā Ablazovs apņemas izpirkt Trasta komercbankas obligācijas par summu 3 miljoni eiro izmantojot vienu no saviem ofšoriem. Vienkāršiem vārdiem runājot - no Ablazova baņķieri Rīgā pieprasījuši sākumā 5 miljonus. Tad summa nokaulēta līdz trim, lai iespējams ietekmētu par Latvijas banku darbu atbildīgos. Un starp kontiem iestrēgušos 77 miljonus atgūtu. Vai potenciālā kukuļu nauda kādam tālāk Latvijā nodota no dokumentiem nav iespējams izsecināt. Bet 77 miljonu jautājums gan esot atrisināts.