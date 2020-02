Latviešu bērnu modes zīmols “Rock and Mouse” iekaro Ņujorkas modes nedēļu

Šobrīd modes pasaules uzmanība pievērsta Ņujorkai – pilnā sparā rit Ņujorkas modes nedēļa – viens no galvenajiem nozares notikumiem. Tās laikā pašā Ņujorkas centrā, Manhetenas sirdī – Taimskvērā jau norisinājās hiTechMODA modes skates, kas piedāvāja talantīgākos jaunos un jau atzītos dizainerus no visas pasaules, tostarp Latvijas bērnu modes zīmolu “Rock and Mouse”.