''Coca-Cola'': Akcīzes pieauguma saldinātājiem dzērieniem ietekmi uz nozari ir par agru vērtēt

"Lēmuma par akcīzes pieaugumu saldinātājiem dzērieniem ietekmi uz dzērienu industriju pagaidām ir par agru vērtēt. Tikai nesen saņemta informācija par izmaiņām akcīzes nodoklī no 2022.gada, tāpēc pašlaik vēl tiek veikti aprēķini," sacīja Normaka. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka "Coca-Cola" aktīvi pārstrādā produktu formulas globālā mērogā, tajā skaitā arī Latvijā, lai spētu piedāvāt produktus ar samazinātu cukura daudzumu vai bez pievienotā cukura. Pērn 35,4% no "Coca-Cola Latvia" produktu portfeļa veidoja produkti ar samazinātu cukura daudzumu un 18,4% - produkti bez cukura sastāvā.

""Coca-Cola Zero" veido 12,4% no kopējā produktu klāsta un tās popularitāte turpina pieaugt. Ir svarīgi minēt, ka Latvijas tirgū tādi dzērieni kā "Sprite" un "Fuze Tea" pieejami tikai ar zemu cukura sastāvu vai bez cukura. (..) Pašlaik tiek prognozēts, ka Latvijā produktu ar samazinātu cukura daudzumu patēriņš pieaugs par 3% nākamo piecu gadu laikā," sacīja Normaka, piebilstot, ka aplēses veiktas vēl pirms lēmuma par akcīzes pieaugumu saldinātājiem dzērieniem.

Pēc viņas teiktā, arī Igaunijā bez papildu nodokļu ierobežojumiem panākts, ka ''Coca-Cola Zero'' veido 21% no visiem ''Coca-Cola'' zīmola produktiem Arī Latvijas patērētāji ir gatavi izdarīt veselīgākas izvēles un paredzams, ka nākotnē vairāk patērētāju dos priekšroku dzērieniem ar samazinātu cukura līmeni, sasniedzot pat 38% no kopējā produktu portfeļa un produktiem bez pievienota cukura sasniedzot 20% no kopējā produktu portfeļa.