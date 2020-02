Ožas zudums: neredzamā slimība ar postošu ietekmi

Oža var pazust vai tikt traucēta pēc hroniskā sinusīta, dažādu vīrusu ietekmē vai pat pēc galvas traumas. Nereti to izraisa dažādas nervu slimības, piemēram, Parkinsona un Alcheimera slimības. Tomēr atšķirībā no dzirdes vai redzes zuduma, problēmas ar ožu ir ļoti maz pētītas, rakstīts izdevumā "The Conversation".