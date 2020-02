Pērn darbavietās miruši vismaz 58 nodarbinātie

VDI dati liecina, ka pērn darba vietas riska faktoru dēļ miris vismaz 21 nodarbinātais. VDI pārstāve skaidroja, ka šādos gadījumos nāve iestājusies, jo nebija droša darba vide, piemēram, darbinieks nokrita no jumta, jo nelietoja pretkritienu sistēmu, vai tika aprakts tranšejā, jo tai nebija nostiprinātas malas.

VDI dati liecina, ka no 2014. līdz 2017.gadam bija novērojams kritums darbavietās mirušo skaitā, tomēr 2018.gadā tas atkal pieauga, pārspējot 2014.gada kopskaitu, proti, 91 nāves gadījumu. Kopumā 2018.gadā darbavietās miruši 92 nodarbinātie, no kuriem 52 gadījumos nāve iestājusies dabīgu apstākļu dēļ.

Nesenā SIA "Civitta Latvija", SIA "Grif" un UAB "Civitta" pētījumā par dabiskajām nāvēm darbavietās norādīts, ka laika posmā no 2008. līdz 2016.gadam Rumānijā, Lietuvā, Portugālē, Latvijā un Bulgārijā bija augstākais letālo negadījumu darbā skaits uz 100 000 nodarbinātajiem Eiropas Savienībā. Pēc pētnieku domām, tas norāda uz nepilnībām sociālekonomiskajā situācijā un veselības aprūpes sistēmā valsts mērogā, kā arī darba devēju un nodarbināto nepietiekamu izpratni un iesaisti cēloņu novēršanā.

Laikā no 2014. līdz 2017.gadam no 124 dabīgās nāvēs darba vietās mirušajiem 50 bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem.