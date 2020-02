Ķuzis kandidēs Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no "Jaunās vienotības" saraksta

🔴LTV: No @Jauna_Vienotiba saraksta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās kandidēs bijušais @Valsts_policija vadītājs ģenerālis Ints Ķuzis. Viņš sarakstā būs ar 4. numuru. Tāpat zināms, ka Ķuzis šonedēļ atteicies no piedāvājuma kandidēt no GKR saraksta. pic.twitter.com/BbA5XJf2lL