Jurašs Rīgai sola absolūtu pārvaldes caurspīdīgumu un miljonu koku

Parlamentārietis uzsvēra, ka JKP mērķis ir atgūt Rīgu, kas ir Latvijas kodols, pilsētu atbrīvojot no 10 gadus ilga "" "korupcijas žņauga". "Esam ceļā uz mērķi darīt Rīgu spožu, brīvu un skaistu," klāstīja politiķis.

Aicinot partijas biedrus darboties un darīt, Jurašs akcentēja, ka ceļā uz panākumiem jāzina ne vien mērķis, bet arī ceļš, kā to sasniegt.

"Es jums šodien saku: "Darām!"," teica Jurašs, aicinot ikvienu rīdzinieku pievienoties partijai, tās mērķiem un balsot par to vēlēšanās.

"JKP ir vienīgie, kuri konstanti pilda to, ko iepriekš solījuši cilvēkiem. Tāpēc mūs dēvē par nemiera cēlētājiem, laivas šūpotājiem un kašķu meklētājiem," vērtēja politiķis, uzsverot, ka tas tikai apliecinot, ka partija aizstāv savu vēlētāju intereses un to, ka, redzot mēģinājumus "izbīdīt kādu shēmu", JKP uz to skaidri un skaļi norāda. Spēkus tam savukārt dodot pārliecība, ka taisnība vienmēr uzvarēs.