Latvijā 34% iedzīvotāju ātrās ēdināšanas restorānu ēdienkartē izvēlētos veģetāro maltīti

Aptaujas dati liecina, ka veģetārās maltītes izvēlei lielāku priekšroku dod gados jaunāki patērētāji, jo šādu maltīti labprāt ēstu 52% respondentu vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, veģetāro maltīti ātrās ēdināšanas restorānos izvēlētos 34% respondentu, un tāpat kā pie mums - nedaudz vairāk sieviešu nekā vīriešu, attiecīgi 40% pret 29%. Savukārt Igaunijā 39% no visiem respondentiem ēstu veģetāros produktus, un tāpat kā Lietuvā un Latvijā, arī Igaunijas sievietes ir atvērtākas veģetāro produktu iegādei nekā vīrieši.

"Hesburger" attīstības direktore Ieva Salmela veģetāro produkciju nākotnē vērtē kā vienu no ātrās ēdināšanas pārdotākajām maltītēm, un tuvāko mēnešu laikā "Hesburger" veģetāro ēdienkarti papildinās ar jaunumu. "Pārsteidzošu izrāvienu piedzīvo veģetārās maltītes pieprasījums, kā rezultātā mēs kā vieni no vadošajiem ātrās ēdināšanas tirgus spēlētājiem esam gatavi to apmierināt. Arī mūsu pārdošanas rezultāti norāda, ka pakāpeniski pieaug tieši veģetāro ēdienu patēriņš, izvēloties tādus produktus kā sojas tortilja, sojas salāti, kartupeļu plācenīši un citus. Tāpēc reaģējot uz augošo pieprasījumu jau drīzumā ēdienkartē iekļausim plašāku veģetārās maltītes piedāvājumu," viņa skaidroja.