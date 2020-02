21. februārī Irānā norisinājās parlamenta vēlēšanas . Lai gan to otrā kārta notiks vēl tikai 17. aprīlī, jau tagad ir skaidrs, ka tajās ir uzvarējuši konservatīvie un stingrās nostājas piekritēji. Tas, savukārt, nozīmē arvien mazākas iespējas Rietumiem atrast ar Irānu kopīgu valodu.

Vēlēšanu rezultāti nav diez ko pārsteidzoši. Kopš ASV prezidents Donalds Tramps pirms gandrīz diviem gadiem izstājās no Irānas kodolvienošanās, pie varas esošie mērenie spēki ir saskārušies ar milzīgām grūtībām. Fakts, ka tie lielāko uzsvaru savā atbalsta iegūšanas stratēģijā bija likuši tieši uz šī plāna realizāciju un līdz ar to - tika nostādīti muļķa lomā ir bijusi mazākā no sāpēm.