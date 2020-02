"Ellīgas brīvdienas." Tenerifes viesnīcā izolēto ārvalstu tūristu stāsti

Tenerifes viesnīcā "H10 Costa Adeje Palace" karantīna tika noteikta pēc tam, kad kādam viesim - ārstam no "Covid-19" uzliesmojuma skartajiem Itālijas ziemeļiem - tika konstatēta saslimšana ar jauno koronavīrusu.

Viesnīcā atrodas simtiem tūristu. Saskaņā ar Latvijas Ārvalstu ministrijas sniegto informāciju , to vidū ir vismaz divi Latvijas valstspiederīgie. Viņi nav snieguši informāciju presei.

Tikmēr laikraksts "The Guardian" apkopojis vairāku britu liecības par Tenerifes viesnīcā notiekošo.

"[25.februāra rītā] pamostoties, zem mūsu durvīm bija paslidināta zīmīte, ka veselības apsvērumu dēļ nevajadzētu iet laukā no istabas," stāsta 27 gadus vecā Hanna Grīna, kura ceļojumā uz Tenerifi devusies kopā ar dzīvesbiedru un viņu gadu veco dēlu. "Es piezvanīju viesnīcas administrācijai, tikko kā to ieraudzīju. Viņi neko neteica. Es ātri telefonā paskatījos jaunākās ziņas un izlasīju, ka kādam vīrietim atklāts koronavīruss. Taču neesam saņēmuši nekādu informāciju no viesnīcas - neviens nestāsta, kas tagad notiks."