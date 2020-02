Ja gribi izcelties un būt pamanāms, brauc ar Žiguli

Ja tā padomā, tad uzsaukums nemaz nav tālu no patiesības. Jo, kurš gan neatskatītos, ja uz ielas viņam garām pabrauktu tarkšķošs Zaporožecs jeb padomju ēras modelis, ko ap gadsimtu miju autosporta entuziasti gandrīz pilnībā izkāva ZAZ kausa sacensībās? Domājams, uz mašīnīti ar gaisa dzeses motoru aizmugurē atskatītos ar lielāku interesi nekā kārtējo plaša patēriņa vācieti, korejieti vai francūzi.

Lai vai kā, uz vecāka gada gājuma automobiļiem kā vērtību raugās arī britu izdevums Retro Cars, kura specializācija ir tieši daudziem pieejamas astoņdesmito, deviņdesmito gadu, kā arī šī gadsimta sākuma automašīnas. Žurnāls nupat apkopojis interesantu statistiku un caur to norāda, ka sen vairs nav tie laiki, kad auto tika remontēti un lietoti, cik ilgi vien iespējams. Mūsdienās ērtāk ir veco auto pārdot vai izmest ārā un ar pieejamajām finansēšanas shēmām "pieradināt" citu mašīnu.

Attiecībā uz Lielbritāniju, kas ir viens no lielākajiem auto tirgiem Eiropā, Retro Cars, piemēram, ir apkopojuši reģistrēto auto statistiku (pamatdati ņemti no Lielbritānijas Autovadītāju un automobiļu licencēšanas aģentūras, kas ir analoga CSDD) par viņus interesējošo periodu un saskaņā ar to sanāk, ka iekārojamāko auto TOP 10 visretāk sastopamais spēkrats ir LADA Riva jeb VAZ 2105, kas karalistē saglabājies vien 49 eksemplāros.