“Esmu mātei acīs pateicis - man bērnības nav bijis”

Biedrības Tēvi vadītāja Elīna Kļaviņa stāsta, ka pie viņiem vīrieši atnāk dažādu iemeslu dēļ. Līdzīgi kā Kristapu, pamudinājusi partnere, vai arī, kā noformulējis kāds tēvs: gribot uzzināt, kā nesačakarēt bērnu. Jau lekciju laikā nākot atskārsme, ka “runa ir vairāk par to, ko viņi paši piedzīvojuši bērnībā”. Daudzi pēc nodarbībām turpina strādāt ar sevi, kas arī ir biedrības mērķis. “Zinām, ka šis darbs krietni samazina vardarbības iespējamību no vīrieša puses gan pret bērniem, gan partnerēm,” stāsta Kļaviņa.

Lielākā problēma, pēc ekspertu teiktā, ir atšķirīgā valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku izpratne un spēja palīdzēt. Sociālo pakalpojumu klāsts atkarīgs no katras pašvaldības rocības. Piemēram, vienā pašvaldībā mammai varēs piedāvāt asistentu bērnu audzināšanai, citā tāda nebūs. Reizēm sociālais dienests vai bāriņtiesa rīkojas par ātru un bērnu aizved no ģimenes, kas nozīmē, ka nākamreiz vismaz daļa apkārtējo neziņos, jo baidīsies no līdzīga iznākuma.