Koronavīruss ir auglīga augsne sazvērestību teorijām. Lūk, kāpēc tā ir nopietna problēma

Kāda sazvērestību teorija vēsta, ka koronavīruss patiesībā ir bioloģiskais ierocis, ko radījusi CIP, lai sāktu karu pret Ķīnu. Citi savukārt ir pārliecināti, ka Lielbritānijas un ASV valdības radījušas koronavīrusu, lai gūtu peļņu no potenciālajām vakcīnām, klāstīts izdevumā "The Conversation".

Lai arī daudzas no šīm sazvērestības teorijām ir, atklāti sakot, absurdas, tomēr ticība, ka ļaunie spēki vērpj slepenus plānus, ir izplatīti visās sabiedrībās. Bieži vien šī ticība ir saistīta ar veselību. Kādā lielā aptaujā noskaidrojās, ka 16% Spānijas aptaujas dalībnieku tic, ka HIV tika radīts mākslīgi un pasaulē to ar nolūku izplatīja kāda slepena organizācija vai grupējums. Savukārt 27% Francijas un 12% Lielbritānijas aptaujā iesaistīto iedzīvotāju ir pārliecināti, ka patiesība par vakcīnu kaitīgo ietekmi tiek apzināti slēpta no sabiedrības.