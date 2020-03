Par pamatotu atzīst CVK lēmumu noraidīt rosinājumu saistībā ar valsts valodas lomas mazināšanu izglītībā

Senāts atzina, ka likumprojekts ir tik neskaidrs, ka tas nav nododams parakstu vākšanai. Līdz ar to Senāts nesaskata arī pamatu vērtēt, vai likumprojekts atbilst Satversmē paredzētajam valsts valodas lietojumam. Senāts spriedumā norādīja, ka CVK ir pamatoti atzinusi, ka pieteicēju iesniegtais likumprojekts atbilstoši Satversmes 78.pantam nav pilnīgi izstrādāts un pamatoti atteikusi to reģistrēt.

Senāts spriedumā arī atzīmēja, ka likumprojekts, uzsākot tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanu, tiek virzīts noteiktā kārtībā līdz tā pieņemšanai Saeimā vai izlemšanai tautas nobalsošanā. Tādējādi likumprojekta saturam un kvalitātei jau sākotnēji jābūt tādai, ka tas ir tiesiski derīgs, lai par to balsotu Saeima vai tauta.

No tiesiskā regulējuma izriet, ka tieši CVK ir kompetence izvērtēt, vai iesniegtais likumprojekts ir pilnīgi izstrādāts. Pretēji pieteicējas norādītajam, CVK funkcijas neaprobežojas ar iesniegtā likumprojekta tehnisku piereģistrēšanu un pārvirzīšanu tālākam tautas nobalsošanas procesam. Līdz ar to pieteicējas argumenti, ka likumprojekta saturu var vērtēt tikai Satversmes tiesa, bet CVK nav kompetences agrīnā stadijā noraidīt likumprojektu, bet tai jālemj vienīgi par to, vai dot iespēju cilvēkiem parakstīties par likumprojekta tālāku virzību, nav pamatoti.