Vislielākā uzmanība tikusi pievērsta jautājumiem par jaunas institūcijas, proti, Valsts padomes, izveidošanu vai izmaiņām prezidenta pilnvarās. Taču ne mazāk nozīmīgs ir V.Putina paziņojums, ka ir nepieciešams garantēt Krievijas konstitūcijas pārākumu pār starptautiskajām tiesībām. Proti, - visas no starptautiskajām tiesībām izrietošās saistības darbojas Krievijas teritorijā tikai tad, ja tās nerada Krievijas pilsoņu tiesību un brīvību ierobežojumus, un nav pretrunā ar Krievijas konstitūciju. Šāds izteikums norāda uz to, ka oficiālā Krievija tiecas nodrošināt politisku kontroli pār starptautisko tiesību piemērošanu. Starptautiskā sistēma ir vienots mehānisms: ja viens dalībnieks sāk straujas kustības, svārstības izjūt viss mehānisms kopumā. Autoritārais Krievijas režīms joprojām atgādina par sevi kā par kopējās stabilitātes grāvēju, nevis veicinātāju.

Piemēram, 2019. gadā ECT apmierināja divu Krievijas pilsoņu sūdzības pret Krievijas valsti saistībā ar Krievijas tiesībsargājošo iestāžu nepilnvērtīgu vai pat apzinātu prettiesisku rīcību divās atsevišķās lietās par narkotiku glabāšanu. Krievijas Augstākā tiesa, pēc iepazīšanās ar ECT spriedumu, nolēma atcelt izvirzītās apsūdzības abiem Krievijas pilsoņiem, kas tagad tiks nodotas atkārtotai skatīšanai pirmās instances tiesā. 8 Šī selektīvā pieeja ECT uzliktajām saistībām vedina domāt, ka Krievija nevis konceptuāli iebilst pret ECT darbību un pilnvarām, bet gan mēģina izvairīties no gadījumiem, kuri Krievijai nav politiski izdevīgi. Šādās situācijās Krievija ir ieinteresēta nodrošināt sev izdevīgu juridisku pamatojumu, lai izvairītos no savas vainas atzīšanas un ierobežotu iespējas ietekmēt Krievijas rīcību, izmantojot starptautiskās tiesības un saistības.

Krievijas prezidenta izteikums par Konstitūcijas grozīšanu saskaras ar citu, būtiskāku ierobežojumu. Krievijas Konstitūcijas 1. nodaļas 15. panta 4. punkts nosaka, ka starptautiskās tiesības un starptautiskie līgumi un vienošanās veido daļu no Krievijas juridiskās sistēmas, savukārt gadījumos, kad starptautiskās saistības uzstāda pienākumus vai tiesības, kas atšķiras no nacionālajā likumdošanā noteiktajām, ir jāpiemēro starptautiskās tiesības. 9 Ar šo pantu faktiski tiek noteikts starptautisko tiesību pārākums, kas tiešā veidā konfliktē ar prezidenta pausto ideju par nacionālās likumdošanas pārākumu. Savukārt 79. pants to papildina nosakot, ka Krievija var piedalīties un nodot daļu savas varas starptautisko līgumu un vienošanos ietvaros, ciktāl tas neierobežo cilvēku tiesības un brīvības, un nekonfliktē ar Krievijas konstitucionālo iekārtu. 10

Turpretī jaunais papildinājums noteiks, ka starptautiskās tiesības un no tām izrietošās saistības būs spēkā tikai tiktāl, cik tās neierobežo Krievijas iedzīvotāju tiesības un brīvības, un nekonfliktē ar Krievijas Konstitūciju. Būtiski ir ievērot izteikti plašās interpretācijas iespējas attiecībā uz to, kas un kā tieši ierobežo tiesības un brīvības, un konfliktē ar Konstitūciju. Tādējādi top skaidrs, ka Krievija apzināti mēģina radīt nenoteiktību savā juridiskajā sistēmā, ko var izmantot, pamatlikumu piemērojot tā, kā ir politiski izdevīgāk, ignorējot taisnīgumu un paredzamību.

Raugoties no starptautisko attiecību viedokļa, pamatlikuma nekonkrētība kļūst par pamatu, lai pārstātu ievērot noslēgtos līgumus un vienošanās, kolīdz tas vairs nav izdevīgi. Tas liecina par Krievijas tiekšanos īstenot reālpolitiku, proti, lai tās rīcību noteiktu pragmatiski apsvērumi, nevis tādi ārēji faktori kā ētikas apsvērumi vai starptautiskas institūcijas. Vienlaikus šādu Krievijas rīcību var arī interpretēt kā pastāvošās starptautiskās sistēmas izaicināšanu, kurā būtiska loma ir atvēlēta starptautiskām institūcijām un to uzliktām saistībām un pienākumiem. Starptautiskā sistēma spēj pastāvēt tikai tiktāl, cik starptautiskā sabiedrība tai uzticas un to ievēro. Ja valstis sāk atteikties no savu saistību ievērošanas, starptautiskā sistēma tās šībrīža formā pārstāj eksistēt, palielinot manevra iespējas valstīm, taču vienlaikus mazinot stabilitāti un paredzamību. Starptautisko tiesību principi radās, meklējot ceļus, kā apturēt «visu karu pret visiem». Ja virzāmies prom no starptautisko tiesību principiem, tad tuvojamies agresijai un karsto punktu vairošanai, kuru jau tāpat ir daudz.