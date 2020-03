Rīgas starptautiskā autoosta iecerējusi blakus savai ēkai būvēt viesnīcu

Gromule uzsvēra, ka tajā būtiska ir arī biznesa komponente. "Ņemot vērā, ka līdz ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" izbūvi un jauno starppilsētu autobusu satiksmes konkursu vēl ir ļoti daudz neskaidrību, piemēram, par to, kā tiks organizēta satiksme pilsētā, mums ir svarīgi attīstīt arī papildu biznesa veidus. Tādēļ blakus autoostas ēkai esam iecerējuši izbūvēt viesnīcu," teica Gromule, skaidrojot, ka viesnīca potenciāli atrastos blakus autoostas ēkai Prāgas ielas pusē, kur pašreiz atrodas piebraukšanas vieta vieglajām automašīnām. Daļēji viesnīca varētu atrasties arī tagadējā autoostas ēkā.

"No vienas puses, mums ir iekrāti līdzekļi, no otras, mums "Rail Baltica" izbūves laikā būs būtiski traucēta darbība, tādēļ mēs sagaidām kompensāciju arī no "Eiropas dzelzceļa līnijām". Tāpat mums ir jārunā ar akcionāriem. Kopējās summas nav tik milzīgas, tādēļ es domāju, ka mēs atradīsim investoru vai kādu citu risinājumu," teica Gromule.