Lai neradītu bērniem psiholoģisku traumu, LM mudina noslēgt sāktos adopcijas procesus uz ārvalstīm

LM dati liecina, ka patlaban aktīvi ir 17 ārvalstu adopcijas procesi, savukārt reģistrā ir ziņas par 22 ārvalstu adoptētāju ģimenēm, kuras vēlas adoptēt bērnu no Latvijas.

Eksperte skaidro, ka uz ārvalstīm visbiežāk tiek adoptēti bērni skolas vecumā, brāļu vai māsu grupas, kā arī bērni ar veselības problēmām. Piemēram, Krastiņa vērš uzmanību uz to, ka 2019.gadā no 42 adoptētiem bērniem uz ārvalstīm, 33 bērni bija vecumā no desmit līdz 18 gadiem.