Robotiem ir jābūt mūsu kalpiem

- Kad es to rakstīju, pieņēmu kā pašu par sevi saprotamu, ka mums nevar piederēt citi cilvēki. Es centos norādīt, ka par mākslīgo intelektu nevajag domāt kā par kaut ko cilvēcīgu. Mēģināju pateikt: tas būtu amorāli, ja mēs uzbūvētu cilvēcīgu mākslīgo intelektu un tad to pirktu un pārdotu. Tāpēc nevajag veidot cilvēkam līdzīgu mākslīgo intelektu. Es runāju nevis par to, kas ir vai nav iespējams, bet gan par to, kas ir morāli pieņemami.