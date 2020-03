Pēdējā diennaktī izmeklēti 17 iedzīvotāji, kas atgriezušies no slēpošanas kūrorta Itālijā. Diviem no viņiem konstatēta inficēšanās ar "Covid-19". Kopā veikts 291 izmeklējums. Kopumā šobrīd Latvijā apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19".

SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA apstiprināja, ka pēdējie divi saslimušie ir no tās pašas tūristu grupas, kurā līdz šim bija septiņi saslimušie. Visi pacienti ārstējas ambulatori, proti, mājās un atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā, norādīja Arāja.

Kā vēstīts, Latvijā pirmais "Covid-19" gadījums tika reģistrēts 2.martā. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojusi vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Saslimšana sievietei bija vieglā formā, un jau otrdien, 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Pēc tam saslimšana tika konstatēta septiņiem vienas grupas tūristiem. Nu viņiem klāt nākuši arī iepriekšminētie divi jaunie saslimšanas gadījumi. Minētie cilvēki no Itālijas atgriezās ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma stingra mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.