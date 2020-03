"Antidepresantu atmešana bija drausmīgāka par pašu depresiju"

Stjuarts stāsta, ka ārsti tagad viņam ieteikuši pakāpeniski pārtraukt lietot zāles laika posmā no dažām nedēļām līdz trīs mēnešiem, tomēr viņš uzskata, ka cilvēki, kas pārtraukuši lietot antidepresantus, ir "sistēmas pamesti".

Lai arī antidepresanti neskaitās atkarību raisoši, vairāk nekā puse no cilvēkiem, kuri pārtraukuši tos lietot vai samazinājuši devu, ir piedzīvojuši nepatīkamus simptomus, rakstīts kādā 24 pētījumu analīzē .

"Narkotiku atmešanas process un simptomi no antidepresantu atmešanas simptomiem nemaz tik ļoti neatšķiras, tiesa, pagaidām nav īsti skaidrs, cik ilgs un grūts var būt process pēc atteikšanās no antidepresantiem. Ja tev ir izrakstīti antidepresanti uz, piemēram, sešiem mēnešiem, tad, iespējams, būs vajadzīgi vēl seši mēneši, lai no tiem "nokāptu nost". Tas nav process, kas notiek ļoti ātri," teica Baklijs.