Apmācības pārceļas uz tiešsaisti. Kas jāņem vērā?

- Vienojāmies arī par to, kā rīkojamies, ja kāds aizrunājas. Izmantojām to pašu žestu - pamājām ar roku.

- Noteikti jāvienojas par pārtraukumiem. Ja klātienē pārtraukumi ir reizi pusotrā vai divās stundās, tad tiešsaistes mācībās pārtraukumu noteikti vajag reizi stundā. Tā mēs vienojāmies, ka katru stundu mums būs neliels pārtraukums 5 līdz 7 minūtes. No pasniedzēja tas prasa skaidrību - tieši cikos mēs atgriežamies no pārtraukuma?

Lai cik daudz uzmanības pievērstu gatavošanās procesam, tehniskās lietas var iegāzt. Ir jāpārbauda, kā tehnika un aplikācijas darbojas. Process jāizmēģina ar draugiem vai mājiniekiem. Es iepriekš visu biju izmēģinājusi ar vienu cilvēku - kā parādās prezentācija, kā es no prezentācijas pāreju atpakaļ video režīmā. Taču es neiedomājos, ka mācību vadīšanā vienam un septiņiem cilvēkiem atšķiras. Izrādās - kad esmu prezentācijas režīmā, redzu tikai to dalībnieku, kurš runā. Un tas bija apgrūtinājums, jo es sapratu no dalībniekiem, ka arī viņi neredz visus. Līdz ar to secināju, ka sistēma ir jāizpēta dziļāk. Tādas nianses var atklāt tikai tad, kad esi vadījis mācības.