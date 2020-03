Covid-19 pandēmija ir pārņēmusi pasauli, un Latvija nav izņēmums. Kopš 12. marta mūsu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un iedzīvotāji tiek lūgti palikt mājās. Tomēr dzīve ar to neapstājas. Portāls TVNET piedāvā ielūkoties savu žurnālistu brīvā laika plānos šajā trauksmainajā laikā un aicina citus palikt mājās un neapdraudēt sevi un savus līdzcilvēkus.

1. Turpināšu ceļu uz doktora grādu

Kopš šā gada septembra esmu atgriezies Rīgas Stradiņa universitātē, lai turpinātu studijas doktorantūrā un iegūtu doktora grādu politikas zinātnē. Kaut arī šobrīd koronavīrusa apkarošanas dēļ Rīgas Stradiņa universitātē vairs nenotiek klātienes lekcijas, izglītības iestāde aktīvi izmanto 21. gadsimta tehnoloģijas un mācību saturu piedāvā apgūt attālināti. Vienlaikus turpināšu rakstīt doktora disertāciju par Kataras un Omānas ārpolitiku Arābu pavasara ietvaros un strādāšu pie savas otrās zinātniskās publikācijas.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

2. Noskatīšos vairākus seriālus un spēlēšu datorspēles

Koronavīrusa piesardzības pasākumi ir īstais laiks dažādām iekštelpu aktivitātēm. Šā iemesla dēļ grasos noskatīties vairākas interesantas filmas un seriālus, kuru vērošana iepriekš tikusi atlikta. Mana saraksta augšgalā ir Westworld, Castlevania, The Irishman, Kingdom, Messiah, The Last Kingdom, Outlander un citi. Par datorspēlēm runājot, mana nesenā aizraušanās ir kompānijas Activision izdotā spēle Call of Duty: Warzone, kuru esmu spēlējis ar draugiem jau trīs vakarus. Tāpat ik pa brīdim patīk iejusties kovboja ādā Rockstar izdotajā datorspēlē – Red Dead Redemption 2.

3. Lasīšu grāmatas

Lasīšana mana brīvā laika nodarbošanos sarakstā pēdējā laikā nav ieņēmusi ļoti augstu vietu, tāpēc Covid-19 ierobežojumi ir lieliska iespēja situāciju mainīt. Izlasāmo darbu sarakstā ir Juvala Noasa Harari Homo Deus, Džareda Daimonda Guns, Germs and Steel un Tima Māršala Worth Dying For: The Power and Politics of Flags. Tāpat jau sen vēlos pasūtīt viena maniem mīļākajiem Tuvo Austrumu pētniekiem - Kristiāna Kouta Ulriksena grāmatu The United Arab Emirates: Power, Politics and Policy - Making.

4. Izmēģināšu jaunus ēdienus

Mans dienas režīms parasti ir ļoti noslogots, tāpēc priekšroku dodu vienkāršiem un ātri pagatavojamiem, tomēr veselīgiem ēdieniem. Nepieciešamība vairāk laika pavadīt mājās mani ir iedrošinājusi vairāk izmēģināt vecāku sen dāvināto cepeškrāsni. Tajā jau divus rītus ir tapušas karstmaizītes un citi gardumi. Tāpat ļoti vēlētos izmēģināt uzcept pats savu picu. Ja kādam ir zināmas labas recepšu idejas, droši varat tās ierakstīt komentāru sadaļā.

5. Labiekārtošu dzīvokli

Visbeidzot, koronavīrusa laiks arī ir labs mirklis, lai apdomātu, ko būtu nepieciešams uzlabot mājoklī. Man ir sen uzdāvināta pasaules karte, kurā iespējams ar nokasīšanu atzīmēt apceļotās valstis. Tomēr kaut kā vēl arvien līdz šim brīdim nav iznācis saņēmties un pielikt šo karti pie sienas. Līdz ar to – nepieciešamība vairāk palikt mājās būs lielisks iemesls to beidzot izdarīt. Esmu arī beidzot iegādājies kafijas un tējas krūzi, kas atvieglinās beramās tējas dzeršanu. Nu beidzot varēšu pilnībā izbaudīt manu suvenīru, kuru vēl vasarā atvedu no Jordānijas!