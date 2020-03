Interjera dizainere iesaka, kā mājās iekārtot telpu hobijam

“Bieži sanāk tā, ka vaļaspriekam gan veltām daudz laika, taču vieta, kur to darām, tiek pamesta novārtā. Principā hobiju telpas iekārtošana daudz neatšķiras no darbistabas iekārtošanas – abos gadījumos ir svarīgi domāt par to, kā organizēsim mantas, kā ērtāk izvietot mēbeles un kā parūpēties par ergonomiku. Jāizvēlas savām vajadzībām piemēroti risinājumi, turklāt tas jādara ar apdomu, jo ilgtermiņā neparocīgs iekārtojums un neatbilstošs apgaismojums var kaitēt veselībai, bet nepārdomāta telpas organizācija – radīt nepārredzamu haosu, kas laupa prieku un iedvesmu nodoties hobijam,” saka interjera dizainere Inga Dejus, ilustrējot sacīto ar piemēru – viņas veidotu šuvējas hobiju telpu.