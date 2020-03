Mūrniece: Arvien plašāk tiek domāts par iespēju Saeimai lēmumus pieņemt IT platformā

IT platformas izmantošana gan atkarīga no vairākām lietā. Pirmšķietami juridiski tas būtu iespējams, bet vēl ir jāturpina pētīt Satversmes un Saeimas Kārtības ruļļa regulējums un interpretācija ārkārtējā situācijā, skaidroja Mūrniece. Tāpat šāda IT platforma vēl būtu jāizveido, lai tajā būtu iespējams nodrošināt balsojumus un reģistrāciju, kā arī šīs informācijas pārbaudi, norādīja Saeimas priekšsēdētāja.