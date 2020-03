Pētījumi par Covid-19: kas jau zināms?

Pasaules veselības organizācijas epidemioloģe Maria Van Kerkove atgādina, ka vīruss izplatās pilienu ceļā. “Tas ir šķidrums, kas nāk no cilvēku deguna un mutes, kad klepo vai šķauda, vai runā. Un ko mēs zinām par pilienu pārnesi - kad tie nāk ārā no cilvēka, tie virzās noteiktu distanci un tad nosēžas. Tas ir iesmels, kāpēc mums ir viena - divu metru distance starp personām,” skaidro PVO pārstāve.

Viņa stāsta – ir pētījumi, kas atklāj, ka īpašos apstākļos, piemēram, medicīnas iestādēs aerosolus veidojošās procedūrās, piemēram, bronhoskopijā, mākslīgajā plaušu ventilācijā vai tamlīdzīgās, daļiņas gaisā var noturēties arī ilgāk. Tāpēc medicīnas iestādēs mediķiem jāievēro papildus piesardzības pasākumi. “Mēs izmantojam šos pētījumus, lai būtu pārliecināti, ka mūsu vadlīnija ir atbilstošas un līdz šim, no pētījumiem, kas šobrīd ir, mēs esam pārliecināti, ka vadlīnijas ir atbilstošas, stāsta Maria Van Kerkove.

Biežākie slimības simptomi ir drudzis un sauss klepus. Taču retāk, bet var būt arī nogurums, elpas trūkums, muskuļu un galvas sāpes, sāpošs kakls un iesnas. 80% saslimušo izslimo viegli bez speciālas terapijas. 20% saslimšana var būt smaga, no kuriem 5% - kritiski smaga un nepieciešama intensīva terapija.

Kāda īsti ir mirstība no šīs slimības, drošas atbildes nav. Ķīnā – tie ir 4% no apstiprinātajiem gadījumiem, Itālijā – 8%, Spānijā - 4%, Vācijā – 0,3%, bet Dienvidkorejā – 1%. Salīdzinoši labos Vācijas rezultātus PVO skaidro ar ļoti plašo testēšanu, kurā noskaidro un reģistrē ari vieglus saslimšanas gadījumus, kurus citur nepamana. Itālijā savukārt, slimība izplatījās ļoti strauji, slimnīcās nebija vietu, tāpēc lielāks ir nāvju skaits, no kurām varēja izbēgt, ja būtu pietiekami veselības aprūpes resursi.