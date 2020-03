"Šeit pulcējas tie, kuriem sen vajadzēja būt zem zemes". Viņi vairs nedzer

“Šodien es biju cietumā. Apciemoju draugu. Kad nācu ārā no teritorijas, atcerējos, kā no “zonas” atbrīvojos pats. Tas, ka tu nedzer, arī līdzinās iznākšanai brīvībā” - tā izsakās kādas Anonīmo Alkoholiķu grupas sanāksmes apmeklētājs. Šīs sapulces apmeklē dažādi cilvēki ar dažādiem uzskatiem, no dažādiem sociālajiem slāņiem, cilvēki, kas runā dažādās valodās.