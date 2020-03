No otrdienas stāsies spēkā stingrākās sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās

Ar EM rīkojumu noteikts, ka no rītdienas sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem, pie viena galdiņa nevar atrasties vairāk par diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietā kases un apkalpošanas zonā jāievēro divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē - viens apmeklētājs uz vismaz četriem kvadrātmetriem no kopējās ēdināšanas zāles platības. Ēdinātājiem arī jānodrošina iespēja iegādāties ēdienus līdzņemšanai.