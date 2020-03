Paliec mājās! Dekorācijas grūst!

Par šo koronakrīzei paldies. Pielāgojoties jaunajai realitātei, daudzi atklājuši, ka attālināta darbošanās ir efektīva. Mums, žurnālistiem, darbs no mājām nav nekas jauns. Un man patīk - es varu plānot laiku kā tīk, galvenais rezultāts. Tā vietā, lai rīta pusdullumā žonglētu starp vannas istabu un virtuvi, ar vienu roku zīmējot acis, ar otru taustot skapī ne tik ļoti saburzītu blūzi, varu pagatavot lielu baltas kafijas krūzi un ienirt siltā vannā, tomēr biežāk, vēl slīgstot spilvenos, kopā ar acīm atveru arī datora ekrānu, lai izskatītu visu jaunāko informāciju. Klink, klink - skaipā iekrīt ziņas no kolēģiem. Tas ir mierinoši, jo ir kā ierasts. Vien tagad mūsu virtuālais birojs aptver visu Latviju - vietas, kur roku uz notikumu pulsa tur kolēģi. Zināma lieta: tehnoloģijas ļauj strādāt, sēžot kaut vai Sedas purvā uz celma. Tomēr pilnībā izolēties žurnālista profesija neļauj. Mēs nevaram uzrunāt lasītāju un izstāstīt stāstu, ja neesam bijuši klāt, neesam sajutuši gaisotni, ieskatījušies cilvēkiem acīs, sapratuši kaut ko nepateiktu. Un tāpēc es dodos uz Valku, kur koridors uz darbu Valgā vēl vaļā, dodos pie neatliekamās palīdzības mediķiem. Jā, tādējādi pakļaujot sevi vēl lielākai izolācijai no tuviniekiem, ko es potenciāli varētu apdraudēt. Esot krīzes notikumu virpulī, tu saņem dienišķo adrenalīna devu, un tas savukārt ļauj noturēties līdzsvarā. Cik nu tas iespējams!

Es grasījos uzrakstīt par to, cik kvalitatīvi pavadu šo dīvaino laiku - lasu augstas klases literatūru, veldzējos vecā dzejā, meditēju rīta saules staros, gatavoju veselīgas, imunitāti stiprinošas maltītes, sūtu Visumā gaišas domas un tādā garā. Biju pat sagatavojusi lielisku veco filmu sarakstu, ko ieteikt lasītājiem, uzrakstījusi dažas eksotiskas receptes un stāstu par to, kā tīksminos par pavasara puķītēm. Un tad to visu deletēju. Patiesībā es esmu nobijusies, satraukusies un ne visai labi protu tikt galā ar stresu. Es smēķēju, ēdu gatavu lielveikala ēdienu, pusotrā dienā notriecu veselu torti “Cielaviņa”, uz svariem nekāpju. Vīnu vakaros gan es tikai vēroju, jo zinu, ka alkohols ir depresants - lai paliek dienai, kad atcels karastāvokli. Nezinu, kā jums, bet man šādā nervozā stāvoklī pietrūkst spēka nodoties rāmai sevis pilnveidošanai. Man vajadzīgs homeopātisks princips - saindēšanos ārstēt ar indi. Un tāpēc es skatos dokumentālās filmas par Ļeņingradas blokādi, no sērijas - mēs pat nenojaušam, ko nozīmē “slikti” un izolācijas “problēmas”, - par bijušajiem līdzcilvēkiem, nu cilvēkēdājiem, kas spīdošām acīm lavās no muguras, veļas katlā izvārītu kaimiņu un izdzīvošanu par katru cenu. Vēl tur var rast dažas labas receptes, piemēram, kā no tapešu līmes pagatavot sātīgu maltīti. Tas nu tā, gadījumam, ja krīze ieilgtu. Ja mazliet parakņājas, no literatūras vēstures var izcelt dažus labus scenārijus, kā pārlaist pandēmiju, - ne visi prasmīgus, bet iedvesmojošus. “Dekameronā” trīs vīrieši un septiņas sievietes mēra epidēmiju, kas plosās apkārt, cenšas pārlaist, viens otram stāstot mīlas stāstus. Un labi, ka Gundars Āboliņš mums tos lasa priekšā - pati es 14. gadsimta tekstam cauri neizlauztos. Tos, kas lasījuši Kamī “Mēri”, pārņem deja vu sajūta - kopējas bailes, nošķirtības sajūta un liels egoisms. Franču filozofs izolācijas tēmu jau izspēlējis Alžīrijas pilsētā Orānā 1947. gadā. Esmu sākusi klausīties “Mēra” audiolasījumu (iesaku: labs variants slinkiem lasītājiem), pagaidām gan tālāk par treknajām žurkām neesmu tikusi. Noskatījos 2019. gada miniseriālu “The Hot zone” par Ebolas vīrusu, uzņemtu pēc tāda paša nosaukuma romāna, ko savukārt iedvesmoja žurnālista Ričarda Prestona publikācija “The New Yorker” 1992.gadā. Ticiet man, jūs saņemsiet dažas atbildes ne vien par vīrusiem, bet arī mūsu attieksmi pret dabu un tās sekām! Marta “Rīgas laika” tēmu par sarkano khmeru laiku Kambodžā 20. gadsimta 70.gados turpināju, šausminoties jūtubā par dokumentāliem sižetiem. Jā, mēdz būt arī krietni sliktāk. Bet mēs gan jau izpendelēsimies, kā teica Vonnegūts. Tas pats, kurš kā jauns zaldātiņš izdzīvoja Drēzdenes bombardēšanā un vēlāk uzrakstīja “Lopkautuve Nr.5”. Mums katram sava Drēzdene jāizstaigā.