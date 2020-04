Jeremejevs izplata melus par sodiem un ierēdņu skaitu

Patiesībā Latvijā ierēdņa statuss ir 11,5 tūkstošiem valsts pārvaldē strādājošo un pieņēmums, ka Latvijā ir viena no lielākajām valsts pārvaldēm cilvēku skaita ziņā, ir mīts. Visās valsts budžeta iestādēs kopā ir ap 60 tūkstošiem strādājošo, un to skaitā ir ne tikai ministriju un to padotības iestāžu, bet arī neatkarīgo iestāžu darbinieki. Neatkarīgās iestādes ir, piemēram, Saeima, Valsts kontrole, Prokuratūra. Daudz lielāks ir kopējais sabiedriskajā sektorā strādājošo skaits – tie ir aptuveni 290 tūkstoši cilvēku. Taču absolūtais vairums ne tuvu nav cilvēki, kuru darbs ir ierēdniecisks. No 290 tūkstošiem nepilna puse ir pašvaldībās un to iestādēs strādājošie – arī skolotāji, slimnīcu, pansionātu, pašvaldības policijas, kultūras namu, sporta centru un citu struktūru darbinieki. Aptuveni 60 tūkstoši jeb nepilna piektdaļa sabiedriskā sektora strādā valstij un pašvaldībām pilnībā vai daļēji piederošās kapitālsabiedrībās, piemēram, uzņēmumos Latvijas Dzelzceļš, Latvijas pasts, Latvijas Valsts meži, Rīgas satiksme.