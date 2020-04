Dezinfekcijas līdzekļu cena kāpj debesīs; PTAC monitorē vien lielveikalus

Milzīgas cenu variācijas parādās par salīdzinoši nelieliem iepakojumiem roku dezinfekcijai. Piemēram, “Cenu klubā” 100 mililitru iepakojums maksā 3.59, tas ir – aptuveni trīsdesmit pieci eiro par litru. Vairākās aptiekās dezinfekcijas līdzekļus, spriežot pēc to iepakojuma, gatavo uz vietas. To cenas svārstās ap 50 eiro par litru.

“Seal” ražotais dezinfekcijas līdzeklis (0.3 l) “Drogās” aizvadītās nedēļas vidū maksāja četrus eiro jeb aptuveni 13 eiro par litru, nedēļas beigās jau 6 eiro jeb aptuveni 20 eiro litrā. Savukārt dažādos interneta veikalos šo preci pārdod arī par vēl augstāku cenu. Piemēram, kāds tehnoloģiju uzņēmums to piedāvā par astoņarpus eiro, ja pērk uzreiz trīs gabalus. Vai skaistumkopšanas firma – par deviņiem eiro. Te cenu skaidro ar to, ka preci pagaidām iepērk no starpnieka: “(..) tā kā ražotājs pagaidām nepārdod savu preci jauniem klientiem – mazumtirgotājiem, tad mēs iegādājāmies šo preci no vairumtirgotāja, kuram nav tādas pašas cenas kā ražotājam, jo ir arī savs uzcenojums. Pārdot par to pašu cenu, par kuru šī prece tika iegādāta no vairumtirgotāja nav iespējams (..),” skaidro “Emmi-Nail” Latvijas filiāles vadītāja Valerija Getta.