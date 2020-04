Nav taisnība – Rīgā nepārvadā tankus, kamēr sēžat mājās

Re:Check neizdevās noskaidrot, kad tieši uzņemts Facebook lapā Smirnov Show ievietotais video. Vairāki komentētāji raksta, ka tas ir no 2017.gada, tomēr uz saiti ar citu video neviens no uzrunātajiem komentētājiem norādīt nevarēja. Viena no komentētājām minēja, ka 2017.gads iepriekš bijis norādīts pie šī paša video, taču Re:Check tam apstiprinājumu gūt neizdevās. Smirnov Show ir šogad februārī izveidots konts krievu valodā ar aptuveni 600 sekotājiem. Tā saturs ir galvenokārt amatieriski joku video, bet vairākos arī apšaubīta koronavīrusa nopietnība un pelta varasiestāžu rīcība.