Stambulas konvencija ir ES jaunās dzimumu līdztiesības stratēģijas kodols

Par prioritāti dzimumu līdztiesības veicināšanā tiek uzskatīta Stambulas konvencija. Uz tām valstīm, kas konvenciju vēl nav ratificējušas, tiks vērsts spiediens to tomēr izdarīt, norāda EK komisāre Helēna Dalli.

Līdz šim Stambulas konvenciju (pilnais nosaukums - Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu) ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, bet sešas to vēl nav ratificējušas: Latvija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva un Slovākija.

Jautāta, par kāda veida spiedienu ir runa, Dalli skaidro - ar to domāti dažādi pārliecināšanas mehānismi.

"Paralēli jāstrādā, lai jebkurā gadījumā šie vardarbības novēršanas mehānismi būtu," saka Lāce. "ANO komiteja, kas izskata konvencijas sieviešu diskriminācijas novēršanai, pēc mūsu valdības ziņojuma izskatīšanas jau šī gada sākumā ir ieteikusi veidot atsevišķu likumu vardarbības pret sievieti novēršanai, kā arī dzimumu līdztiesības likumu. Tātad mums ir ieteikumi no dažādiem avotiem, un šajā gadījumā, protams, ir gan jāstiprina politiskā griba, gan arī jāskaidro konvencija un jālauž dažādi mīti, kas nāk no telpas, kas ieinteresēta, lai pie mums būtu dezinformācija un dažādi muļķīgi priekšstati par to."