Covid-19 plaši skartais apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs "Velis-A" Jelgavā atsācis darbu

Knāviņš uzstāja, ka inficēšanās avots nevarēja būt biroja darbiniece, kas marta sākumā atgriezusies no ārzemēm. Viņš arī klāstīja, ka pēc paziņojumiem par inficēšanos birojs saņēmis daudz negatīvu komentāru pie publikācijām medijos, tāpat uzņēmuma darbības apturēšana radījusi lielus zaudējumus. Vienlaikus viņš ir pārliecināts, ka uzņēmums spēs atgūties.

Iepriekš Knāviņš stāstīja, ka viena no uzņēmuma darbiniecēm marta sākumā atgriezusies no ārzemēm, taču tajā laikā uz konkrēto valsti nebija attiecināti ierobežojumi, un arī saslimšana neesot bijuši plaša. Tāpēc, viņaprāt, uz viņu neesot attiecināmi noteikumi par pašizolāciju. Līdz ar to Knāviņš uzskata, ka nevar droši pateikt, ka tieši uzņēmuma darbinieki ir infekcijas avots.