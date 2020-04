Lūk, dīvainā lieta, kas rada neatkārtojamo pavasara smaržu

“Fakts, ka streptomicīnu baktērijas rada ģeosmīnu, liecina, ka tas sniedz priekšrocības baktērijām, citādi tas to neradītu. Tāpēc mums radās aizdomas, ka tie kaut kam signalizē - visticamāk, kādam dzīvniekam vai insektam, lai tas palīdzētu izplatīt to sporas,” skaidroja viens no pētījuma autoriem Marks Batners.