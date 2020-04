No amata atstādina Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra vadītāju

Rīgas domes pagaidu administrācija saņēma informāciju no VRAA, ka turpmāka resursu vadības sistēmas "ACTO ERP" ieviešanas darījuma izpilde nav pieļaujama. Līdz šim brīdim pakalpojumu sniedzējs atbilstoši noslēgtajam līgumam ir saņēmis 5 151 292 eiro.

Auditā konstatētie būtiskākie pārkāpumi attiecas uz centra 2017.gadā organizētu iepirkumu "Uz MS Dynamics 365 for Finance and Operations bāzēta pilotprojekta nodrošināšana". Iepirkuma rezultātā 2017.gadā noslēgts līgums ar SIA "WeAreDots". Tāpat pārkāpumi attiecas uz 2018.gadā centra veikto darījumu par "ACTO ERP" sistēmas pakalpojuma iegādi no "WeAreDots" par kopējo summu 9 399 933 eiro bez PVN.