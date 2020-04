96 gadu vecumā mūžībā aizgājis latviešu publicists Visvaldis Lācis

Visvaldis Lācis ir dzimis 1924. gada 12. martā Valmierā, bijis viens no Trešās atmodas līderiem, kā arī 9. un 10.Saeimas deputāts. 1943. gadā viņš iesaukts Latviešu leģionā, kur dienējis 19. divīzijā.

Laikā no 1993. - 2001.gadam Visvaldis Lācis publicējis vairāk nekā 300 rakstus un uzrakstījis 11 grāmatas. Daudzas no tām veltītas Latvijas vēsturei. Piemēram, grāmatā „Latviešu zeme un tautas vēsture” aprakstīts laiks no Ziemeļu kara līdz Latvijas valsts atjaunošanai 1990.gadā.