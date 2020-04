Rietumeiropai Covid-19 apkarošanā ir, ko pamācīties no austrumeiropiešiem

Vairākas postpadomju valstis koronavīrusa apkarošanai izmanto novērošanas tehnoloģijas. Polijā inficētajiem jālejuplādē aplikācija, kas izseko viņu pārvietošanos. Ja dati rāda, ka cilvēks, kam būtu jāatrodas karantīnā, ir to pametis, policija dodas pārbaudīt situāciju. Slovākija apstiprinājusi likumu, kas ļauj valdībai pieprasīt no telekomunikāciju operatoriem datus un izmantot tos vīrusa izplatības izsekošanā. Ziemeļmaķedonijā ieviesta uz vecumu balstīta komandantstunda - cilvēkiem, kas vecāki par 67 gadiem, atceltas sabiedriskā transporta atlaides un aizliegts iziet no mājām pēc pusdienlaika.