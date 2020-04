Āfrika 2020.gadā grib apklusināt ieročus. Vietas, ko joprojām plosa konflikti

Par vardarbību atbildīgi ne tikai ekstrēmisti un noziedzīgie grupējumi; to nereti rodas sadzīvisku apstākļu dēļ: ganu un lauksaimnieku konflikti par ūdeni un ganībām, vardarbīga noziedzība pilsētās, kā arī mājlopu laupīšanas, kas arvien biežāk notiek ar ieročiem, nevis mazāk nāvējošiem ieročiem.

Civiliedzīvotāju, tai skaitā arī kaujinieku grupējumu, rokās ir vairāk nekā 40 miljoni šaujamieroču, kamēr militārajā sektorā to ir mazāk par 11 miljoniem. Vairums no tiem importēti no Krievijas, Ķīnas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pārējie ražoti Āfrikā - ar šaujamieroču ražošanu nodarbojas 22 Āfrikas valstis.