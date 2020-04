Sirdslēkmes un insulti - kādi ir to simptomi un profilakses iespējas

Insulta un sirdslēkmes galvenie izraisītāji ir nepietiekama asins piegāde asinsvados, kā rezultātā veidojas nosprostojums vai plīsums. Lai maksimāli izvairītos no abām minētajām saslimšanām, ir jāveic ikdienas profilakse.

Eiropas Insulta komitejas statistiskie ikgadējie dati liecina, ka Rietumeiropā no 100 000 iedzīvotajiem ar insultu saslimst 200-250 cilvēki. Austrumeiropā fiksētie dati ir vēl skarbāki - uz katriem 100 000 iedzīvotājiem 300-500 saslimst ar šo slimību. Latvijā medicīnas iestādēs ārstējas vidēji 7000 cilvēki gadā, kas ir pietiekami liels cipars, lai šo slimību uztvertu kā nopietnu draudu veselības aprūpē2. Pēc OECD datiem, Latvijā uz 100 000 iedzīvotājiem viena gada laikā ir aptuveni 203 nāves gadījumi, kas ir viens no sliktākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Igaunijā šis skaitlis ir 56, bet Eiropā vidēji - 64. Kopumā katru gadu pasaulē no insulta mirst 6 miljoni cilvēku1.