Aizputē piedzērusies nepilngadīgā ar pudeli pārsit galvu 13 gadus vecai meitenei

Viņa stāstīja, ka šonedēļ VP saņemta informācija par to, ka Aizputē, kādā teritorijā divām meitenēm izcēlās konflikts, kā rezultātā jaunākajai no meitenēm, kurai ir 13 gadi, tika nodarīti miesas bojājumi - ar stikla pudelēm mests pa galvu un pārsists deguns, un galva, līdz ar to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki pusaudzi nogādāja medicīnas iestādē, kur viņai tika uzliktas vairākas šuves.